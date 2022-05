Votations fédérales : les résultats dans le Jura

« Oui » à Frontex

Les citoyens jurassiens acceptent que la Suisse contribue de manière plus importante à l’Agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes pour le contrôle des frontières extérieures de l’espace Schengen. L’objet a été accepté par 71,7% des voix avec un taux de participation de 42.61%. Deux communes jurassiennes ont dit non à « Frontex ». Il s’agit d’Ederswiler à 63.6% et des Enfers à 50.8%. Les 51 autres communes ont accepté la modification de loi. Le « oui » le plus fort provient de la commune de Alle à 81,7%. Suivent ensuite : La Chaux-des-Breuleux (80,6%), Rossemaison (80,3%) et Develier (78,7%).