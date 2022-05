Sorti(e) de boîte : HopVrac

Commander de multiples produits de la région dans un seul endroit et venir chercher son panier tout préparé sans avoir à faire ses courses : voici la recette de HopVrac. Créé il y a deux ans dans le canton de Neuchâtel, ce drive-in local et bio connaît un succès grandissant et a essaimé avec des points de collecte de plus en plus nombreux sur le territoire neuchâtelois.

Le concept est simple : se rendre sur le site internet, faire une commande, choisir une heure de retrait et venir chercher son sac de victuailles et produits ménagers conditionnés dans des contenants réutilisables. HopVrac vise aussi à être écoresponsable. Selon les chiffres de l’entreprise, la quantité de déchets générés par famille d’utilisateurs se monte à 290g par année, soit un minimum.