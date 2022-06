Une édition record confirmée pour Festi'neuch

Festi'neuch avait prédit une édition record et la confirme. Lors d'un bilan provisoire présenté à la presse ce dimanche après-midi, l'organisation affirme avoir rassemblé 54'000 personnes sur le terrain des Jeunes-Rives pendant les quatres jours de festival. Cet afflux de visiteurs n'a pas perturbé l'organisation de la manifestation, selon son directeur, Antonin Rousseau. A l'exception peut-être de la soirée de vendredi, lors de laquelle un engorgement aux entrées s'est produit. « Tout le monde est venu à la même heure pour le concert de Clara Luciani notamment. C'était un événement exceptionnel qu'il faut corriger, mais nous avons su réagir très vite pour faire en sorte que tout le monde puisse assister au concert », explique Antonin Rousseau.



Pour le directeur et programmateur de Festi'neuch, cette édition n'était pas uniquement un record en termes de chiffres. En effet, ce dernier parle d'une édition de retrouvailles « magique et inoubliable », après trois ans d'absence à cause de la pandémie de coronavirus.