Une « super réussite » pour les défis solidaires

La solidarité a mobilisé les Jurassiens. L’Association des clubs services a organisé du 8 au 12 juin les défis solidaires. Les défis lancés à différentes personnalités de la culture, de la politique et du sport de notre région devaient permettre de récolter de l’argent pour offrir des vacances dans le Jura aux familles monoparentales et familles de condition modeste du canton. L’objectif était d’atteindre 200'000 francs. Le décompte n’est pas encore fait, mais le président de l’Association des clubs services Jean-Noël Maillard estimait dimanche qu’il n’était pas tout à fait atteint. Le décompte complet devrait être fait d’ici la fin de la semaine. Il se réjouit toutefois d’une « super réussite » pour cette première édition. Ce qu’on peut compter, ce sont le nombre de participants aux défis : 123 musiciens, 94 politiciens, 234 fans de sport et 105 personnes pour le défi intergénérationnel. De plus, 500 personnes ont participé au brunch de dimanche et d’autres sont venus par curiosité, voir si les défis étaient réussis, mais aussi pour manger et boire un verre. /lbe