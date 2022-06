Sorti(e) de boîte : P&TS

Conseiller et orienter les entreprises ou les professionnels qui souhaitent breveter leurs inventions, protéger leurs marques et leurs éléments de design ou évaluer la valeur de leurs idées : c’est la spécialité de P&TS. Implanté à Neuchâtel et Zurich, ce cabinet est spécialisé dans le domaine de la technologie et du droit de la propriété intellectuelle. Fondé en 1998, il compte actuellement 32 collaborateurs.

Le patron et fondateur, c’est Christophe Saam. Quand on lui demande de décrire la raison d’être de son entreprise, voici ce qu’il raconte :