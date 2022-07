Un bon résultat pour la BCJ au premier semestre 2022

La BCJ a connu un bon premier semestre 2022. La Banque cantonale du Jura a publié ses résultats ce lundi, en fin d’après-midi. Le résultat opérationnel a augmenté de 1,1% par rapport à la même période de l’an dernier pour se situer à 9,8 millions de francs. Le bénéfice net affiche également une légère hausse de 2,9% et se monte à 8,1 millions de francs. Le bilan affiche une progression de 4,5% par rapport au 31 décembre 2021 et s’élève à 4,3 milliards de francs. La hausse s’explique notamment par des avances à la clientèle de 109,7 millions de francs. La BCJ note que ces chiffres reflètent « la bonne marche des affaires et laissent augurer un bon exercice 2022, en ligne avec le précédent ». /comm-fco