Les pompiers de la région sur le qui-vive

Des feux principalement au sol

Les plus gros risques résident dans les barbecues réalisés à proximité des forêts ou encore dans les mégots jetés dans des secteurs où les flammes sont susceptibles de se propager facilement, selon le commandant du CRISD. Didier Gisiger souligne que la région connait principalement des feux de surface lors de tels incendies, notamment des branchages au sol, et plus rarement des feux au niveau des cimes des arbres.

En cette période de vacances, les effectifs sont forcément moins fournis, mais la sécurité de la population reste garantie en tout temps, selon le commandant du CRISD. Le Centre de renfort dispose toujours d’un nombre minimum de pompiers de piquet. Lors de grosses interventions, il peut également compter sur le renfort des SIS voisins. /alr