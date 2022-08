En direct du camping (4/4)

C’est un lieu particulièrement apprécié en cette période de canicule. RFJ s’est rendue aux Grottes de Réclère dans le cadre du dernier épisode de sa série d’été « En direct du camping ». Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de dormir sous tente, dans un bungalow ou encore dans une yourte à quelques pas du Préhisto-Parc. Eric Gigandet, l’un des copropriétaires du site, a répondu à nos questions dans le Journal de 12h15. Comme dans d’autres campings de la région, la fréquentation s’affiche à la baisse cet été après la période Covid qui a été « exceptionnelle », selon le responsable ajoulot. Eric Gigandet souligne toutefois que les touristes sont de plus en plus attirés par la nature. Les clients qui fréquentent le camping avec une tente ou un camping-car sont plus nombreux que par le passé.