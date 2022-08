Le canton du Jura intervient pour lutter contre les frelons asiatiques

Après avoir observé plusieurs frelons asiatiques vers les ruches d'Ocourt, le canton du Jura a décidé de prendre des mesures pour lutter contre cette espèce exotique envahissante. L'opération s’inscrit dans une stratégie de lutte visant à éviter ou du moins à repousser l’échéance d’une installation des frelons asiatiques en Suisse.

Coordonnées par l’Office de l’environnement, les mesures de lutte consistent à ce stade en la recherche et la destruction du ou des nids situés à proximité des ruches concernées selon un communiqué du canton du Jura publié jeudi. Au vu des conditions météorologiques actuelles favorables à la prolifération de cet insecte, d’autres interventions du même type ne sont pas exclues par la suite.

Le Jura avait déjà réalisé une opération similaire contre les frelons asiatiques en 2020 dans les côtes du Doubs en contrebas du Noirmont. Le canton dispose en outre depuis 2017 d’un plan d’action contre cet insecte exotique envahissant, à la suite d’une première observation de cette espèce sur le territoire cantonal.

L’Office de l’environnement rappelle toutefois que le frelon asiatique n’est pas plus dangereux pour les humains que le frelon indigène. Il importe toutefois de ne pas s’approcher à moins de 5 mètres des nids et de ne pas chercher à détruire une colonie par ses propres moyens. La lutte se justifie en raison de l’impact de cet insecte exotique sur la biodiversité indigène et surtout par rapport aux problèmes engendrés pour l’apiculture. /ATS-fwo