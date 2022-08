L'Assomption, jour d'espoir pour des centaines de fidèles

Les catholiques fêtent ce lundi 15 août l’Assomption, en l’honneur de la Vierge Marie. Plusieurs messes sont organisées dans différentes localités jurassiennes. A Undervelier, la grotte Ste Colombe promet d’accueillir plusieurs centaines de fidèles, pour la traditionnelle messe des malades et personnes en situation de handicap. Yolande Meyer est une fidèle de l'événement, organisé par les Hospitaliers et Hospitalières de Lourdes. Elle va à la Grotte Ste-Colombe depuis toute petite. Aujourd’hui infirme, elle ne manquerait cette célébration pour rien au monde : « Je prie Marie tous les jours, je vais à Lourdes tous les ans et évidemment, c’est toujours un plaisir de participer à la messe à la grotte. Sans la prière, on perdrait espoir », explique la femme originaire de Boécourt, et résidente du home Claire-Fontaine à Bassecourt.