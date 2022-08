Classe politique : les ressources en eau

Le nouveau rendez-vous politique de La Matinale s’intéresse ce mardi à l’une des actualités les plus marquantes de l’été : la sécheresse qui frappe aussi le Jura et fait peser la menace de pénuries d’eau. Certaines communes jurassiennes ont imposé des restrictions d’utilisation de l’or bleu. Et le canton alors ? Quel rôle joue-t-il ? Quelle est sa stratégie pour éviter une pénurie d’eau ? A quoi s’attendre ces prochains mois ? Pour répondre à ces questions, Christophe Badertscher, responsable du domaine installations et activités humaines à l’Office jurassien de l’environnement, était l’invité de Classe politique (tous les mardis à 7h15 sur RFJ).