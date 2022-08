Classe politique : Rosalie Beuret Siess est « rassurée » après le dépôt des listes

Les autorités cantonales sont soulagées. Contrairement à ce qui était parfois craint, les Jurassiens n’ont pas déserté les fonctions politiques à repourvoir cet automne. Selon Rosalie Beuret Siess, la campagne de sensibilisation « J’aime ma commune, je m’engage » a porté ses fruits. Elle l’a affirmé ce mardi dans notre chronique « classe politique ». En effet, d’après la ministre jurassienne en charge des communes, « les citoyens ont demandé des renseignements, ont montré de la curiosité ». Mardi, au lendemain du dépôt des listes, 38 maires étaient déjà élus ou réélus, alors que deux communes ne disposent d’aucun candidat pour exercer cette fonction, dont Lajoux pour qui c’est une habitude. Il y aura combat dans 11 entités, dont les trois plus grandes du canton Delémont, Haute-Sorne et Porrentruy. Par ailleurs, seuls huit communes ne disposent pas du nombre de candidats suffisants pour occuper les sièges à disposition lors de la prochaine législature.

Encore des efforts à fournir

Rosalie Beuret Siess reconnaît toutefois que tout n’est pas rose. Selon elle, « les efforts sont à poursuivre » pour continuer à rendre ces fonctions attractives. La ministre constate que l’attrait est plus grand dans les grandes communes. Elle l’explique par leur taille d’une part, mais aussi par la structure qui y règne, la rémunération proposée et l’encadrement fourni aux élus. Parmi les pistes évoquées pour attirer les citoyens en politique, Rosalie Beuret Siess évoque des collaborations intercommunales, des réflexions qui mènent aux fusions, ainsi que des formations et de l’accompagnement. Retrouvez l’entretien complet avec la ministre jurassienne en charge des communes ci-dessous. /mle