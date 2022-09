Défi robotique à la HE-Arc

Sacré défi que de concevoir un robot fonctionnel après une année seulement d'études en ingénierie. Un défi relevé haut la main par une bonne cinquantaine d'élèves de la Haute École Arc Ingénierie. Ces étudiants, venus de tout l'Arc jurassien et d'ailleurs, terminent leur 1re année dans les filières Industrial Design Engineering et Microtechniques sur les campus de Neuchâtel et Delémont. Ils ont pris part jeudi au 15e concours de robots organisé par l'institution à Neuchâtel. Cette année, ils avaient pour tâche de construire un module autonome capable de prendre un virage à 90°, d’introduire deux billes dans deux trous avant de revenir à sa position de départ.

Après des duels aussi acharnés que dynamiques, c'est le bien nommé Wish-bot qui a remporté l'épreuve finale. À découvrir en vidéo...