Françoise Choquard s’est éteinte

La littérature jurassienne perd une de ses figures. Françoise Choquard est décédée à l’âge de 95 ans, d’après un avis mortuaire publié vendredi dans Le Quotidien jurassien. Née à Porrentruy en 1927, l'écrivaine a notamment gagné le Prix littéraire de la République et Canton du Jura en 1982 et le Prix de la Ville de Berne en 1989. Françoise Choquard a également présidé l’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens entre 1990 et 1995. /mle