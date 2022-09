Le Bibliobus, une affaire qui roule

Le Bibliobus a la cote dans la région. L’Université populaire jurassienne a dévoilé ce lundi les conclusions d’une enquête de satisfaction menée ce printemps auprès des abonnés, dont 651 ont répondu. Il en ressort une satisfaction générale, tant pour les collections que pour les services proposés.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 99,3% des personnes interrogées sont enchantées de l’accueil qui leur est réservé au Bibliobus et 96% sont très largement satisfaites par les collections proposées. Seul le temps d’attente pour obtenir un titre récent est perçu négativement. Le Bibliobus en acquiert près de 4'500 par an, dont certains en plusieurs exemplaires. Malgré la satisfaction des abonnés, l’UP veut mener une réflexion à la lecture de certains commentaires reçus. Elle pourrait ainsi étoffer sa collection de mangas pour enfants vu le grand intérêt manifesté, puis élargir son offre avec des jeux de société, pour répondre à la demande d’un abonné sur deux. Le Bibliobus pourrait aussi proposer toujours plus de sélections thématiques, faciliter la procédure de réservation ou encore améliorer son catalogue en ligne.

En revanche, l’intérêt est moindre pour un service de plateforme de téléchargements de films et de musique, ainsi que pour le prêt d’objets. Une offre de jeux vidéo ne suscite que 16% d’intérêt, en tenant compte du fait que la majorité des réponses à l’enquête de satisfaction provient d’adultes.

Enfin, du côté des raisons de la fréquentation du Bibliobus, la majorité des personnes s’y rend pour éviter l’achat de livres et les frais de déplacement, puis pour favoriser la durabilité et réduire la consommation individuelle. /comm-rch