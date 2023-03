Les bibliothèques à l’honneur durant un week-end

Les bibliothèques mettront les voiles du 24 au 26 mars. La 2e édition du BiblioWeekend se tiendra de vendredi à dimanche dans six établissements jurassiens. Le thème de cette année est « Mettre les voiles ». Que ce soit à Delémont, Porrentruy, au Noirmont ou à St-Ursanne, différentes activités seront proposées au public. Contes, chasse au trésor, atelier d’origami, récits de voyage, conférence et fabrication de montgolfières sauront ravir petits et grands. Cet événement est l’occasion de mettre en avant les bibliothèques dans toute la Suisse. « Les bibliothèques ont encore toute leur raison d’être à l’heure actuelle », selon Géraldine Rérat-Oeuvray, bibliothécaire cantonale. Cette dernière ajoute que les bibliothèques remplissent une fonction culturelle, patrimoniale, politique, sociale et éducative.