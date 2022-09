Chanteuses, chanteurs, à vos démos : les inscriptions à la Médaille d’Or de la chanson 2023 sont ouvertes et ce jusqu’au 30 novembre 2022. La manifestation franc-montagnarde a annoncé que la 54e édition aura lieu les 28 et 29 avril prochains, à Saignelégier. Treize artistes seront sélectionnés par un jury et retenus pour le concours. Seule contrainte : ils doivent chanter en français. Plus d’informations sur le site de la manifestation. /comm-cto