L’AJAS entre déception et inquiétude concernant le « Plan équilibre 22-26 »

Les mesures d’austérité via le « Plan équilibre 22-26 » annoncées par le Gouvernement jurassien jeudi passé a provoqué une vague d’inquiétude dans les institutions sociales. L’AJAS, l’association jurassienne pour l’action sociale, se fait « le relais de ce qui se vit sur le terrain et des pressions exercées depuis 2014 et le plan Optima » dans un communiqué transmis mardi. Elle souligne, notamment, que les mesures d’économie concernent directement les prestations proposées à la population, dans un contexte social difficile mis en lumière par le canton du Jura dans son Rapport social. « Ces mesures sonnent le glas d’une politique sociale coordonnée apportant des réponses concrètes aux problèmes rencontrés par une partie croissante de la population ». L’élévation du seuil d’accès aux subsides pour caisse maladie ou l’augmentation de la participation financière des parents lors de placements hors canton vont ainsi sensiblement péjorer la situation financière de centaines d’usagers, selon l’AJAS, qui demande aux autorités cantonales que les institutions sociales soient associées à la réévaluation des mesures proposées. Dans l’intervalle, elle propose de renoncer à leur introduction au 1er janvier prochain. /comm-emu