Inflation : un geste pour les travailleurs de l’horlogerie en 2023

Pour le syndicat, la satisfaction est aussi de mise. « C’est très important de pouvoir compenser l’inflation dans les salaires, sinon les gens perdent en pouvoir d’achat », estime Raphaël Thiémard, responsable de la branche horlogère à UNIA. Il est même doublement satisfait pour le sort réservé aux plus petits salaires. « La mesure est encore plus favorable pour les petits salaires. Les gens qui ont le salaire minimum aujourd’hui dans l’horlogerie vont toucher une augmentation qui correspond à 5%, contre 3,5% pour les salaires plus élevés » explique le représentant d’UNIA.