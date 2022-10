Sorti(e) de boîte : Athmos Gallery

Après avoir découvert le fonctionnement d’Athmos Gallery, il est temps de s’intéresser aux différents objets. Entre 500 et 600 pièces sont actuellement entreposées à Courfaivre et les domaines d’où ils proviennent sont très variés. En effet, on y trouvera autant des armes que des jouets de collection ou encore des tableaux. D’anciens équipements de la poste, mais aussi des marines sont également de la partie. Enfin bref, vous l’aurez compris, on y trouve de tout.