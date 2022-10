Des secrétaires généraux pour renforcer les départements

Le Gouvernement jurassien persiste et signe dans sa volonté de créer cinq postes de secrétaires généraux, un par département. Il va ainsi soumettre au Parlement plusieurs modifications législatives en ce sens, d’après une information diffusée ce mercredi. Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’exécutif de moderniser le fonctionnement de l’Etat. Le Parlement avait refusé la création de postes de ce type dans un passé récent, alors que l’idée avait été émise il y a déjà une dizaine d’années. L’exécutif souligne que la création de postes de secrétaires généraux a été prévue dans le Plan Equilibre présenté dernièrement par les autorités cantonales. Il la qualifie de « nécessaire pour l’amélioration de la structure et du fonctionnement de l’Etat ».





Combler « des lacunes »

Les secrétaires généraux sont appelés à fournir un appui aux ministres dans leurs diverses tâches. Il s’agirait principalement d’un soutien scientifique et de coordination. Le président du Gouvernement jurassien David Eray souligne que tous les autres cantons de Suisse disposent d’un tel poste. Ainsi, les secrétaires généraux échangent sur de nombreux dossiers intercantonaux, ce que le Jura n’a aujourd’hui pas la possibilité de faire, selon David Eray, qui souligne des « lacunes » et du « retard » dans les dossiers. Il en va de même pour les interactions avec la Confédération et au sein-même de l’Etat jurassien, quand des projets touchent plusieurs départements, d’après le président de l’exécutif jurassien. /mle