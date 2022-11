Un peu d’été pour la Saint-Martin

Un dernier relent d’été avant l’hiver : c’est ainsi qu’on pourrait définir l’été de la Saint-Martin. Cette période est marquée par une situation météorologique particulière, typique de la première moitié de novembre : il y aura peut-être du brouillard en plaine, mais du soleil en montagne, et, surtout, pas de précipitations. La cause de ce relatif beau temps ? Un anticyclone qui assèche l’air et empêche les précipitations. Quant à savoir pourquoi on l’appelle « été de la Saint-Martin », il faut se plonger dans la légende…

Cette légende situe l’origine du phénomène en l’an 397. Le 8 novembre de cette année-là, l’évêque Saint Martin décède de manière inattendue dans un monastère près de Tours, en France. Son corps est alors transféré par bateau sur la Loire vers la ville en vue de ses funérailles le 11 novembre – funérailles en mémoire desquelles le 11 novembre est baptisé « Saint-Martin ». Lors de la procession en question, une soudaine vague de chaleur aurait, toujours selon la légende, fait reverdir les rives et fleurir les arbres fruitiers. L’expression est depuis rentrée et restée dans le langage courant.

Du point de vue météorologique, l’été de la Saint-Martin se produit de manière régulière, pratiquement chaque année. Il en va de même d’autres phénomènes, tels que les Saints de glace ou le redoux de Noël. Cette année, l’été de la Saint-Martin devrait être relativement court. Une dépression traversera sans doute les Alpes depuis le Sud dans la nuit de dimanche à lundi, et apportera avec elle son lot de précipitations. /comm-tbe