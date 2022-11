L’H-JU ne déroge pas à la tradition

On peut être hospitalisé et profiter quand même de la St-Martin. Les patients et le personnel de l’Hôpital du Jura ont pu déguster le menu gargantuesque ces derniers jours. Toutefois, il est scindé en plusieurs repas répartis sur plusieurs jours. Vendredi, les cuisines des différents sites proposaient le boudin, röstis, purée de pomme et salade de racine rouge. Et la formule plaît, puisque 580 boudins ont été commandés sur les quatre sites de l’H-JU.