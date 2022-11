Sorti(e) de boîte : Gjosa

Elle s’appelle Gjosa. C’est une jeune entreprise installée à Bienne et qui a fait de la préservation de l’eau l’une des priorités de ses recherches. Cet engagement a vu la création d’un pommeau de douche qui permet de grandes économies d’eau et d’énergie. Une innovation qui a titillé l’intérêt des plus grands, à commencer par le géant L’Oréal. On s’y intéresse ce jeudi dans le cadre de notre chronique économique Sorti (e) de boîte. Laurent Leschot, responsable des ventes chez Gjosa, commene par détailler sous la douche la technologie développée par la société :