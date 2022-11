La St-Martin met en valeur la viande de porc

La fête du cochon vit ses dernières heures, mais cette période faste pour la cochonnaille ne l’est pas forcément pour la filière porcine. On s’intéresse ce samedi de Revira à ce secteur agricole essentiel pour la St-Martin. Quand on sait que des milliers de personnes mangent le menu traditionnel pendant le mois de novembre, on s’imagine que la filière turbine à plein régime. Il n’en est rien. Il faut dire que chaque semaine en Suisse, 50'000 porcs sont menés à l’abattoir. Une fête, où l’on mange le cochon de A à Z, n’a donc pas d’influence sur le marché, selon le président de Suisseporcs Romandie. Gaël Monnerat indique que « en termes de volume de porcs écoulé, ça ne va pas changer grand-chose ». Frappée par une surproduction en Suisse, la branche est confrontée à des prix de vente très bas depuis plusieurs mois.