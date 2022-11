Lionel Socchi : « Si Rolex avait choisi le Jura, c’est clair qu’on n’aurait pas refusé »

Le Jura n'était pas dans la course pour accueillir le nouveau site de production Rolex. Selon la Promotion économique jurassienne, il n'y a pas eu de contact avec le groupe horloger qui a choisi de s'implanter à Bulle dans le canton de Fribourg d'ici 2029. Une information révélée lundi par la RTS. Quelque 2'000 emplois seront ainsi créés sur 100'000m2. Le choix du lieu, loin des traditionnels bastions horlogers, doit notamment permettre de répondre au manque de main d'œuvre qualifiée qui touche l'Arc jurassien. « On se pose la question : pourquoi Bulle ? Pourquoi la région de Fribourg ? On peut comprendre ces explications même si on ne sait pas quel sera le marché du travail en 2029 quand le projet sera sous toit », réagit Lionel Socchi, délégué à la Promotion économique du canton du Jura.