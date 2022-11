Marie-Madeleine Prongué, première femme à s’afficher en ville de Porrentruy

« C’est de l’émotion, nous sommes contentes pour ma mère qui a fait beaucoup de choses et mérite cette attention. C’est une belle reconnaissance pour les femmes de Porrentruy et d’autres mériteraient d’être reconnues. Ma mère aurait été heureuse de figurer avec plein de femmes, avec ses copines (rires) ! Les femmes ont souvent une importance dans la vie de notre société qui n’est pas reconnue, qui est cachée. Donc une rue qui porte un nom de femme, c’est très important et pas du tout anecdotique », souligne Dominique, l’une des cinq filles de Marie-Madeleine Prongué. La voie est désormais ouverte. /jpi