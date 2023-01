C’est la rentrée pour la nouvelle chronique politique de La Matinale. Après les élections communales de l’automne dernier, les maires élus ou réélus sont entrés en fonction le 1er janvier. La Matinale recevra un à un tous les maires du Jura chaque mardi entre 7h15 et 7h30 pour mieux connaître celles et ceux qui dirigent les villages du canton, pour découvrir ou redécouvrir des coins de Jura, et surtout évoquer les dossiers prioritaires de la législature.





Philippe Membrez ouvre le bal

Le maire PLR de la commune mixte de Courroux Philippe Membrez était ce mardi l’invité de Faut voir avec le maire. Le jeune retraité, marié, père et grand-père, entame sa 8e année à la mairie. Cette législature sera pour lui la dernière, assure-t-il. Après une enfance passée à Courtételle, il a embrassé une carrière d’enseignant à Courroux puis d’entrepreneur en assurance. Philippe Membrez dit accorder beaucoup d’importance à l’esprit d’équipe au sein du Conseil communal. « Le rond-point qui relie Courroux à Courcelon, je n’en suis pas fier du tout. Le Conseil communal n’a pas encore trouvé l’aspect que l’on souhaite apporter à cet endroit », explique-t-il au moment d’évoquer un aspect moins positif de sa commune.