Faut voir avec le maire – Beurnevésin

Né à Beurnevésin, Jean-Christophe Fuhrer se sent chez lui dans ce « village paisible entouré de verdure ». Le maire et entrepreneur indépendant de 45 ans était l’invité de Faut voir avec le maire ce mardi dans La Matinale. Sans parti, passionné de hockey sur glace et de football, son parcours à la mairie est particulier. Il a en effet été élu une première fois en 2018 après le décès de Daniel Egloff, inspiré par une série télévisée et les conseils de sa femme qui lui a très vite trouvé un slogan : « Votez JC ! ». Le 2e mandat de Jean-Christophe Fuhrer sera aussi très court puisque son village fusionnera avec Bonfol pour devenir Basse-Vendline le 1er janvier prochain et l’Ajoulot ne sera pas candidat à la mairie de la nouvelle entité.