Faut voir avec le maire – Le Noirmont

Redorer le centre du village

L’objectif prioritaire de la législature de Gabriel Martinoli c’est la réfection du centre du Noirmont, le « carré » comme il l’appelle. Le dossier est pour l’instant aux mains du canton et l’assemblée communale pourrait se prononcer en juin. Concrètement, le projet comprend la réfection des canalisations et des « routes vieillotes ». « On aimerait donner un dynamisme à ce centre du village qui ne demande qu’à être mis au goût du jour », explique Gabriel Martinoli. Un jardin d’enfants, l’instauration d’une zone de rencontres et de mobilité douce sont également prévus.

La commune est aussi en pleine expansion. Si actuellement « 1'700 places de travail sont disponibles au Noirmont, il y en aura plus », assure le maire. Plusieurs centaines d’ouvriers devraient rejoindre les usines du Noirmont prochainement, ce qui provoquera la création de nouveaux logements : « On a une super opportunité offerte par une famille du Noirmont qui compte faire un écoquartier avec 50 logements », se réjouit le maire. Une nouvelle halte des Chemins de fer du Jura est aussi en projet à proximité des usines à l’horizon 2025. /mmi