Une année 2022 record pour l’horlogerie suisse

Une croissance solide, un niveau jamais atteint et des perspectives favorables : l’industrie horlogère suisse se frotte les mains. Les exportations horlogères helvétiques ont bouclé 2022 sur une croissance de 11,4% à 24,8 milliards de francs. Il s’agit d’un nouveau record. La branche efface ainsi la précédente marque qui datait de l’année précédente, malgré un léger ralentissement en décembre. La FH, la Fédération de l’industrie horlogère suisse, a communiqué ses chiffres ce mardi. Elle souligne que les montres suisses ont bénéficié de la forte demande pour les produits de luxe, notamment. Les produits d’entrée de gamme ont toutefois aussi connu un franc succès et ont bouclé 2022 sur un résultat positif. Le contexte économique défavorable n’a ainsi que peu influencé la marche des affaires, sauf concernant la Chine en raison de la crise sanitaire. Le marché chinois a plongé de plus de 13% en 2022 et passe derrière les Etats-Unis qui vire en tête avec une des plus fortes progressions : +26,3%. Le continent asiatique affiche toutefois un résultat global positif avec +4,4%. Quant à l’Europe, elle a connu une hausse de 15,8%.

Pour l’année en cours, la FH estime que 2023 devrait continuer à être synonyme de croissance. Le taux de progression devrait toutefois se montrer plus faible qu’en 2022 mais encore significatif. /comm-fco