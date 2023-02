Faut voir avec le maire - Courrendlin

Chantiers à l’école et sur la route

Parmi les dossiers prioritaires de la législature figure notamment l’extension de l’école pour « répondre à l’augmentation de la démographie », explique Joël Burkhalter. « On pense pouvoir ouvrir cette école au mois d’octobre », ajoute-t-il. Autre dossier majeur, la traversée de Courrendlin qui va faire peau neuve. « En espérant que le canton ne réduise pas trop la voilure au niveau financier », souhaite le maire. Les conduites d’eau seront changées et il s’agira aussi de réparer les dégâts causés à la route par les travaux de l’A16. « Nous espérons débuter les travaux au plus tard en 2024 », précise-t-il. /mmi