Sorti(e) de boîte - NiD

Tout le monde a déjà utilisé une carte bancaire, mais peu se sont déjà demandé qui les fabrique. Et bien, une bonne partie de ces cartes provient des Montagnes neuchâteloises et plus précisément du Crêt-du-Locle. Depuis près de 20 ans, l’entreprise NiD (anciennement connue sous le nom de Nagra ID) est spécialisée dans la confection de ces petits rectangles de plastiques ultra-technologiques. Mais avant d’arriver sur ce marché où la sécurité règne en maître, ce fleuron de la technologie de l’Arc jurassien a connu plusieurs vies.