Faut voir avec le maire : Muriaux

Consulter la population

Depuis son entrée à la mairie de Muriaux il y a plus de deux mois, Nathalie Donzé admet avoir géré les urgences. « Notre vision, on l’aura plutôt dans un an », précise-t-elle. Parmi les dossiers qui occupent et occuperont l’exécutif murivalais, figure le Plan d’aménagement local qui pourrait laisser peu de marge de développement à la commune. En avril, sera organisée « une réunion d’informations » avec la population. « On a 16% de jeunes. On doit se préoccuper de notre croissance », insiste la maire de Muriaux. /mmi