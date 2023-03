Faut voir avec le maire : Bure

Economies d’énergie et nouvelle zone industrielle

Parmi les objectifs prioritaires de Michel Vallat pour cette législature figure notamment la volonté de faire des économies d’énergie : « On va changer les luminaires de la commune » pour des économies espérées de deux tiers en énergie et une proportion similaire sur la facture. Le maire veut aussi « créer une activité industrielle. Il manque une zone industrielle » à Bure. Concernant la caserne de l’armée suisse présente sur le territoire communale, Michel Vallat doit composer avec la volonté des uns et des autres : « C’est un voisin imposant. Il fait beaucoup de bruit et de poussière. C’est aussi un élément important qui amène passablement de contrats pour les entreprises. C’est un partenaire important », souligne le Buret. /mmi