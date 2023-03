Watches and Wonders s’ouvre à Genève

C’est parti pour une semaine d’échanges sous le signe des nouveautés horlogères à Genève. Le salon Watches and Wonders se tient à Palexpo, alors que différentes boutiques de la ville ouvriront également leurs portes. Cet événement se tourne avant tout vers les marchés européens, américains et asiatiques, selon Jean-Daniel Pasche, président de la fédération de l’industrie horlogère suisse. D’ailleurs, les 48 exposants peuvent se réjouir du retour de la clientèle asiatique, chinoise en particulier, pour la première fois après la pandémie. Malgré les secousses économiques de ces derniers temps, entre inflation et rachat de Credit Suisse par UBS, Jean-Daniel Pasche est confiant quant aux affaires que pourra générer le salon : « L’horlogerie suisse est assez résiliente à tout ce qui se passe », résume-t-il, affirmant encore que les aléas économiques ne vont pas énormément peser sur les différents échanges et ententes que pourrait créer l’événement genevois. /mle