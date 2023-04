Le fOrum culture lance un nouvel appel à projets

Le fOrum culture fait du pied aux artistes du Jura, du Jura bernois et de Bienne. Il lance un nouvel appel à projets pour la saison 2024-2025 par le biais d’un communiqué transmis mercredi. Celui-ci s’adresse aux créations professionnelles dans le domaine des arts de la scène, portées par des compagnies dont le siège se trouve sur le territoire de l’organisation. Les théâtres et centres culturels de la région s'associent à cet appel. Les projets sélectionnés seront accompagnés et coproduits par le fOrum culture. Les artistes peuvent déposer leur dossier jusqu’au 28 juillet. Toutes les informations ici. /comm-emu