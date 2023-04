Faut voir avec le maire : Mettembert

A Mettembert, « on est bien isolé mais on est tout près de tout », se réjouit le maire Gaël Monnerat. A 42 ans, il vit son premier mandat à la tête de la commune du Haut-Plateau dans laquelle il a repris une exploitation en 2020. Celui qui est aussi président de Suisseporcs Romandie est issue d’une famille d’agriculteurs et de politiciens. Il ne souhaitait pourtant pas devenir maire avant que les sollicitations des habitants de Mettembert, les Chèvres, ne finissent par le convaincre.