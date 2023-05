Aux archives cantonales, l'histoire de l'usine Thécla est bien gardée

L'entreprise Thécla fermait ses portes il y a 7 ans, en 2016. Un projet immobilier devrait voir le jour sur le site de l'ancienne usine, mais du retard a été pris. Le projet est en pause pour le moment, d’après le représentant des propriétaires des lieux. De plus, après des travaux d’assainissement fin 2022, à cause du chrome 6, le site reste toujours surveillé pour de potentielles pollutions des eaux sous-terraines. L’Office de l’environnement se dit toutefois confiant quant à la réussite de l’opération d’assainissement.





Des trésors recueillis par les archives cantonales

Le site, à St-Ursanne, accueillait en effet l’usine Thécla, pendant plus d'un siècle. Active dans le Jura depuis 1875, soumise à divers changements de propriétaires, l'entreprise a été particulièrement célèbre dans les années 1920, avec 800 employés préposés à la fabrications de diverses pièces et appareils en métal.

Lorsque l'entreprise ferme ses portes en 2016, les archives cantonales ont pu récupérer des centaines d'objets, et encore plus de documents, afin de les trier et les conserver à l'Hôtel des Halles, à Porrentruy... Des « trésors », morceaux de l'histoire industrielle de la région, puisque l'usine Thécla produisait d'abord des pièces d'horlogerie, puis s'est diversifiée. Antoine Glaenzer, archiviste cantonal, nous présente deux pièces, gardées aux archives.