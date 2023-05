Opérations de charme pour le lac de Lucelle

Le lac de Lucelle veut renforcer sa notoriété. La fondation propriétaire du site et l’Association des Amis du lac ont levé le voile sur six nouveaux panneaux d’information qui trônent désormais autour de cette réserve naturelle d’importance cantonale. Elles ont aussi annoncé l’organisation d’une première Fête du Lac, le 26 août prochain.

Les nouveaux panneaux mettent en valeur l’environnement du lac, la faune et la flore, l’écologie, mais donnent aussi des indications sur les travaux d’entretien réalisés au fil des années. Ils sont aussi interactifs : des codes QR permettent aux visiteurs de découvrir de plus amples informations. « Ces panneaux ont pour but de communiquer sur les activités de la fondation et de l’association. La première a pour mission d’entretenir le lac et la réserve naturelle. La deuxième a pour objectif de trouver les fonds pour financer les travaux. Nous avons des retours de promeneurs enchantés par la beauté du site, mais peu se rendent compte de l’investissement nécessaire pour le préserver », explique Roger Grünblatt, le président de la Fondation du Lac de Lucelle. Il faut compter environ 10'000 francs par année pour entretenir le lieu.





Attirer de nouveaux membres

Si le but de ces panneaux didactiques est de faire davantage connaître le lac de Lucelle et les groupes qui se mobilisent pour l’entretenir, ce sera aussi celui de la Fête du Lac, dont la première édition aura lieu le 26 août prochain. « Nous souhaitons attirer de nouveaux membres, car nous n’en avons plus assez. Cette fête marquera les vingt ans de l’Association des Amis du Lac de Lucelle. Nous proposerons une partie officielle, des attractions autour du site, de la musique et de quoi se restaurer », confie Fritz Ramseier, le président de l’association.





Un plan de gestion

Nouveauté toute fraîche : la fondation et l'association disposent désormais d’un plan de gestion. Cet outil scientifique planifie les travaux d’entretien du lac sur dix ans. « Ce plan nous permet de décider ce qu’il faut faire, avec qui et à quel moment », précise Roger Grünblatt, ajoutant que des dépenses pour un montant total de 160'000 francs sont prévues sur la prochaine décennie. Le plan comprend deux axes principaux : nature et sédimentation. La priorité du moment est la lutte contre les plantes invasives.

L’engagement autour du lac de Lucelle est donc fort, mais il se heurte à un déficit de notoriété. « L’association et la fondation sont des organes bi-nationaux – franco-suisses – et tri-cantonaux, avec le Jura, Bâle-Campagne et Bâle-Ville. Nous souhaitons renforcer notre visibilité dans ces cantons et côté France », conclut Roger Grünblatt. /rch