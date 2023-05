Faut voir avec le maire : Haute-Sorne

La géothermie profonde… mais pas que

Les autorités de Haute-Sorne ont présenté leurs objectifs pour continuer de développer la commune : « Mon but principal, c’est que notre commune assume son statut de deuxième entité du canton », martèle Eric Dobler. Différents projets sont envisagés dans le programme de législature. Ils portent sur quatre axes : développer une véritable politique de la jeunesse et de cohésion sociale, assurer un développement économique, garder des finances saines et gérer les ressources et le patrimoine. Le maire de Haute-Sorne garde par ailleurs un œil très attentif à ce qui se passe dans le dossier de géothermie profonde. « C’est notre épine dans le pied depuis le début de la législature », déclare-t-il sans détour. Opposé au projet, Eric Dobler entend bien que la contestation évolue et il y est sensible : « On doit être à l’écoute de ces personnes », soutient-il. Quant au vote consultatif qu’il avait promis durant la campagne, il figure toujours dans les tiroirs du Conseil communal mais sa légitimité pose question, selon le maire, sachant que des écueils législatifs se dressent devant cette initiative… /mle





« L’objectif de législature »