Sorti(e) de boîte – BioScience Medical SA

La Suisse est une terre d’accueil pour de nombreuses entreprises internationales. Notre pays est évidemment connu pour ses avantages fiscaux, mais d’autres raisons sont aussi parfois en cause. La société à laquelle nous nous intéressons ce jeudi a notamment choisi la Suisse pour des questions de compétitivité et d’innovation. Cette entreprise se nomme BioScience Medical SA. Basée dans le canton du Jura, à Rossemaison, elle fait partie d’un groupe brésilien actif dans la fabrication d’implants et de prothèses. Selon sa directrice générale, Ana Carolina Pengo, la société a d’abord débarqué il y a dix ans à La Chaux-de-Fonds avant de choisir la Vallée de Delémont :