Faut voir avec le maire : Rossemaion

Après à la hausse considérable du nombre d’habitants, le maire de Rossemaison entend désormais entrer dans une phase de stabilisation. « Je vais surprendre tout le monde, mais je suis content que pendant les 15 prochaines années on n’ouvre plus de zone à bâtir », sourit Yann Rufer, argumentant que les infrastructures et services en place ne pourraient pas faire face à un afflux beaucoup plus important que celui qui a été enregistré. Parmi les projets qui devraient animer le village vadais figure la réfection de certaines routes. Une réflexion est aussi menée pour rénover l’école qualifiée par Yann Rufer de « gouffre énergétique ». La mobilité douce est aussi à l’honneur à Rossemaison puisque la piste cyclable entre le village et le voisin Châtillon devraient être réalisée prochainement. Cela permettra, selon le maire des Rossignols, de favoriser les trajets à deux-roues, notamment pour se rendre au travail. /mle