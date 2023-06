Sorti(e) de boîte : Syana

Notre chronique « Sortie de boîte » invite à la relaxation. La toute jeune entreprise Syana, basée à Moutier, a été fondée par un couple attiré par les questions de bien-être. Anaïs Brait et Fabian Cavallin proposent une large gamme d’huiles de massage avec des composants naturels et au maximum régionaux. Lui est automaticien de métier, elle ingénieure en conception mécanique. Comment en sont-ils arrivés aux huiles de massage ? « J’ai toujours été intéressée par les cosmétiques naturelles », sourit Anaïs Brait. Et son compagnon de poursuivre : « Il n’y avait pas d’huiles de massage dans notre gamme, mais la demande d’un wellness local a changé la donne. »