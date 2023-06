Faut voir avec le maire : Haute-Ajoie

« L’important c’est de me concentrer sur ce qui touche ma commune », la volonté de Josiane Sudan, maire Le Centre élue tacitement en janvier dernier à la tête de Haute-Ajoie. L’habitante de Damvant était l’invitée de La Matinale ce mardi et estime que, dans la commune fusionnée, « chaque village a sa particularité et je trouve ça très important ». Josiane Sudan est aussi députée au Parlement jurassien mais a présenté sa démission pour le mois de septembre.





