Porrentruy peine à sortir la tête de l’eau

Porrentruy enregistre une perte en 2022. Les comptes, qui seront présentés jeudi soir au Conseil de ville, affichent un déficit de 412'000 francs, alors qu’ils prévoyaient une perte de 1,4 million de francs. Ce meilleur résultat s’explique par un prélèvement sur la réserve de politique budgétaire de 500'000 francs et par une réévaluation de deux bâtiments communaux pour un montant de 865'000 francs. « On doit bien évidemment faire attention puisque cette réserve se dissout très rapidement », indique le conseiller municipal en charge des finances. L’année dernière aussi, les comptes étaient légèrement déficitaires grâce à 1 million de francs puisés dans la réserve. Alain Theilkaes rappelle qu’il ne « faut pas se retrouver en situation de découvert au bilan ». Pour l’éviter, l’exécutif se penche à nouveau sur un plan de mesures élaboré en 2020. « On va analyser les départs naturels à la municipalité de Porrentruy, voir si on remplace et puis on va surtout diminuer nos charges et augmenter nos recettes », réagit l’élu. Cette mauvaise santé financière a des conséquences, notamment auprès des banques qui sont plus frileuses pour prêter de l’argent. « C’est toujours plus difficile », selon le conseiller municipal.