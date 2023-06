Le canton nomme une nouvelle déléguée à la promotion culturelle

La nouvelle déléguée à la promotion culturelle a été nommée : Marie-Luce Allimann a été désignée par le Département jurassien de la formation, de la culture et des sports. Elle prendra ses fonctions à 20% dès le mois de septembre, puis à 50% le 1er novembre, au sein de l’Office de la culture. La Delémontaine travaillait à la radio GRRIF depuis 2012 en tant qu’animatrice, et est devenue cheffe d’antenne en 2017. Marie-Luce Allimann est titulaire d’une licence en lettres et sciences humaines. /comm-cto