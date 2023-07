Lieu abandonné cherche nouvelle vie (2/5)

Le canton du Jura compte plusieurs lieux délaissés, à la recherche d’une nouvelle vie. C’est le sujet de notre série de reportages de la semaine : nous découvrirons des bâtiments au patrimoine historique et culturel fort, qui cherchent à se réinventer et font l’objet de mesures de conservation. Après avoir visité le site d’anciennes forges lundi, nos explorations nous emmènent désormais au cœur du village de Montsevelier.





L’ancienne école de Montsevelier, plus d’un siècle d’existence

En face de l’église et du cimetière se tient un bâtiment datant de 1848. L’ancienne école de Montsevelier se dresse fièrement au milieu du village, même si elle n’a pas vu passer d’enfants depuis des décennies. Les dernières leçons ont été récitées entre ces quatre murs dans les années 70. « On n’avait pas de chauffage, donc on devait monter le bois avec des paniers, allumer le feu… On a parfois frôlé l’incendie », se souvient Pierre Lovis, ancien élève et aujourd’hui conseiller communal de Val Terbi.