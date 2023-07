Lieu abandonné cherche nouvelle vie (3/5)

Le canton du Jura compte plusieurs lieux délaissés, à la recherche d’une nouvelle vie. C’est le sujet de notre série de reportages de la semaine : nous découvrons des bâtiments au patrimoine historique et culturel fort, qui cherchent à se réinventer et font l’objet de mesures de conservation. Après avoir visité un ancien site industriel et une école vide depuis plusieurs décennies, nous découvrons un bâtiment à Belfond.







Un foyer aux multiples affectations

Le foyer de Belfond se dresse entre Saignelégier et Goumois, au milieu des vastes prairies, de quelques fermes isolées et de vaches. A l’origine, la bâtisse était elle aussi une ferme, mais elle est devenue un atelier d’horlogerie, puis un orphelinat, au début du XXe siècle. Dans les années 50, l’Oeuvre séraphique de Soleure rachète le bâtiment, et y fonde le Foyer St-Joseph. Des filles-mères y sont accueillies pour finir leur grossesse et accoucher loin de leurs familles. Dans les années 80, le site devient un centre de premier accueil pour les requérants d’asile. L’AJAM y héberge des centaines de personnes, jusqu’en 2019. Depuis lors, la bâtisse est vide. « Même si c’est un endroit où il y a eu de la joie, les gens qui ont vécu entre ces murs ont souffert à un moment de leur vie. Je ne sais pas comment les orphelins ou les filles-mères ont été traités, mais c’est certain qu’ils ont vécu des choses difficiles, et qu’ils ont été ici à des moments clefs de leur existence », raconte Lucie Hubleur conservatrice des monuments au canton du Jura.