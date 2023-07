Auditeurs et durée d’écoute en hausse pour les radios de l’Arc jurassien

Près de trois adultes sur quatre ont en moyenne écouté la radio au premier semestre 2023. Les médias radiophoniques ont ainsi touché quotidiennement 5,3 millions de personnes, selon une enquête de la fondation Mediapulse publiée ce jeudi. Par rapport à 2022, la part du public radio en Suisse a reculé d’un point pour s’établir à 73%, mais la durée d’écoute a fortement augmenté, passant de 105 à 111 minutes par jour.

Les radios RFJ, RJB et RTN ont touché quotidiennement plus de 125’000 personnes. Un chiffre en augmentation de plus de 3%, alors que les radios du groupe BNJ enregistraient un recul début 2022. La petite sœur des radios du groupe GRRIF a elle attiré au quotidien plus de 21’000 auditeurs. Si certaines radios privées comme Rhône ou Radio Fribourg ont également enregistré une hausse d’auditeurs, d’autres comme LFM et One FM ont accusé un recul. Parmi les chaînes de la SSR, La Première a perdu environ 39'000 auditeurs et touche désormais 430'000 personnes quotidiennement.

Autre bonne nouvelle pour les radios de l’Arc jurassien : la durée d’écoute de RFJ, RJB et RTN a désormais dépassé les 60 minutes, contre un peu plus de 57 minutes au premier semestre 2022. Il s’agit du taux le plus élevé des radios privées en Suisse romande. /comm-gtr